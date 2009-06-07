Курочкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1927
Дата смерти07.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1954
Дочь: Подкопаева Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2009
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область