Курочкин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1927

Дата смерти

07.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1954

Дочь: Подкопаева Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Евдокия Николаевна

Смерть
07.06.2009
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
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