Белобородова (Бадлаева) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бадлаев Иосиф Михеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1905
Дочь: Кузнецова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Белобородов Василий Прохорович
Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно