Белобородова (Бадлаева) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова (Бадлаева) Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бадлаев Иосиф Михеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1905

Дочь: Кузнецова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Белобородов Василий Прохорович

Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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