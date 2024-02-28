Борзова (Байкалова) Анфуса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзова (Байкалова) Анфуса Георгиевна

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Место рождения

Большой Монок, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1893

Дата смерти

10.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Байкалов Георгий (Егор) Дормидонтович

Мать: не указана

Большой Монок, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
19.06.1919

Дочь: Градовская (Борзова) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Борзов Павел Иванович

Нижний Имек, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
10.02.1973

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