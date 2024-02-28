Борзова (Байкалова) Анфуса Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти10.02.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Байкалов Георгий (Егор) Дормидонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1919
Дочь: Градовская (Борзова) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Борзов Павел Иванович
Нижний Имек, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
10.02.1973