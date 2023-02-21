Гараева (Исламова) Эльвира Ильфатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева (Исламова) Эльвира Ильфатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1988

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1988

Отец: Исламов Ильфат Ирсалович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.03.2011

Муж: не указан

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.2011

Сын: Гараев Ильзир Ильгамович

Отец ребёнка: Мурат

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.2012

Дочь: Гараева Элина Ильгамовна

Отец ребёнка: не указан

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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