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Мусиенко Василий Григорьевич

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Место рождения

Блидча, Київська область

Дата рождения

18.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Блидча, Київська область
Рождение ребёнка
28.07.1983

Дочь: Демченко Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Мусиенко Елена Николаевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.10.1986

Дочь: Носкова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Мусиенко Елена Николаевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусиенко Елена Николаевна

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