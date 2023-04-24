Мусиенко Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1983
Дочь: Демченко Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Мусиенко Елена Николаевна
Рождение ребёнка
18.10.1986
Дочь: Носкова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Мусиенко Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно