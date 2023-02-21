Скальский Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.2006
Дочь: Скальская Маргарита Максимовна
Мать ребёнка: Скальская Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скальский Арсений Максимович
Мать ребёнка: Скальская Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно