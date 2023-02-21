Скальский Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скальский Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.2006

Дочь: Скальская Маргарита Максимовна

Мать ребёнка: Скальская Екатерина Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скальский Арсений Максимович

Мать ребёнка: Скальская Екатерина Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скальская Екатерина Николаевна

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