Калеев Бауржан Шаймарданович 11.05.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калеев Бауржан Шаймарданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1989

Отец: Калеев Шаймардан Казиханович

Мать: Калеева (Дюсенбаева) Агжибек Едрисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калеева (Мажитова) Диана Зарлыковна

Рождение ребёнка
06.05.2014

Сын: Калеев Батыржан Бауржанович

Мать ребёнка: Калеева (Мажитова) Диана Зарлыковна

Рождение ребёнка
15.05.2015

Сын: Калеев Тамерлан Бауржанович

Мать ребёнка: Калеева (Мажитова) Диана Зарлыковна

Рождение ребёнка
05.04.2022

Дочь: Калеева Ясмина Бауржановна

Мать ребёнка: Калеева (Мажитова) Диана Зарлыковна

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