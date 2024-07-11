Калеев Бауржан Шаймарданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.2014
Сын: Калеев Батыржан Бауржанович
Мать ребёнка: Калеева (Мажитова) Диана Зарлыковна
Рождение ребёнка
15.05.2015
Сын: Калеев Тамерлан Бауржанович
Мать ребёнка: Калеева (Мажитова) Диана Зарлыковна
Рождение ребёнка
05.04.2022
Дочь: Калеева Ясмина Бауржановна
Мать ребёнка: Калеева (Мажитова) Диана Зарлыковна