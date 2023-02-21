Чепенец Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепенец Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Чепенец Владимир Аркадьевич

Отец ребёнка: не указан

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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