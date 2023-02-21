Чепенец Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1947
Сын: Чепенец Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: не указан
Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край