Чуманова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуманова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чумановъ Никита

Отец ребёнка: Чумановъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
1907

Сын: Чумановъ Василий

Отец ребёнка: Чумановъ Евдокимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумановъ Федоръ

Отец ребёнка: Чумановъ Евдокимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумановъ Евдокимъ

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