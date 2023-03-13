Чуманова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чумановъ Никита
Отец ребёнка: Чумановъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
1907
Сын: Чумановъ Василий
Отец ребёнка: Чумановъ Евдокимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумановъ Федоръ
Отец ребёнка: Чумановъ Евдокимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумановъ Евдокимъ