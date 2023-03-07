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Горохов Тимофей Ефимович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Фокин Ефим Степанович

Мать: Фокина Агафья Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.01.1846

Жена: Горохова Федора Рокушина

Рождение ребёнка
1852

Сын: Горохов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Горохова Федора Рокушина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Горохова Федора Рокушина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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