Горохов Тимофей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Фокин Ефим Степанович
Бракосочетание
27.01.1846
Жена: Горохова Федора Рокушина
Рождение ребёнка
1852
Сын: Горохов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Горохова Федора Рокушина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Горохова Федора Рокушина
Смерть
Неизвестно