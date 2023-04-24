Язынин Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рождения22.09.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1824
Отец: Язынин Григорий Григорьев
Мать: Язынина Иулитта Иванова
Бракосочетание
19.01.1844
Жена: Язынина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
03.01.1845
Сын: Язынин Иван Алексеев
Мать ребёнка: Язынина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
09.01.1846
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Язынина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
25.11.1858
Дочь: Селиванова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Язынина Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно