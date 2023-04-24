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Язынин Алексей Григорьев

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Место рождения

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.09.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1824

Отец: Язынин Григорий Григорьев

Мать: Язынина Иулитта Иванова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.01.1844

Жена: Язынина Ксения Иванова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.01.1845

Сын: Язынин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Язынина Ксения Иванова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.01.1846

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Язынина Ксения Иванова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.11.1858

Дочь: Селиванова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Язынина Ксения Иванова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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