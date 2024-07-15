Агапов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Федор

Агапов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапова Елена Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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