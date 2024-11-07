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Fleischmann Adam

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Fleischmann ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fleischmann (Schäffer) Charlotte

Рождение ребёнка
03.07.1833

Сын: Fleischmann Johann Peter

Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Charlotte

Рождение ребёнка
09.09.1839

Сын: Fleischmann Andreas

Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Charlotte

Рождение ребёнка
27.08.1841

Сын: Fleischmann Philipp

Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Charlotte

Смерть
Неизвестно

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