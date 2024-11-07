Fleischmann Adam
Место рожденияИжорская колония
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Fleischmann ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1833
Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Charlotte
Рождение ребёнка
09.09.1839
Сын: Fleischmann Andreas
Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Charlotte
Рождение ребёнка
27.08.1841
Сын: Fleischmann Philipp
Мать ребёнка: Fleischmann (Schäffer) Charlotte
Смерть
Неизвестно