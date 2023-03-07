Переведенцев Николай Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения?.06.1928
Дата смерти05.08.1969
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1928
в архиве ЗАГС Рязанской области запись акта о рождении №295 от 29.11.1927 г. Запись составлена Гавриловским сельсоветом Спасского уезда рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переведенцев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1969
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область