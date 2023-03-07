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Переведенцев Николай Прокофьевич

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Место рождения

Селезеново, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

?.06.1928

Дата смерти

05.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1928

Отец: Переведенцев Прокопий Петрович

Мать: Переведенцева Александра Андреевна

Селезеново, Спасский муниципальный район, Рязанская область
в архиве ЗАГС Рязанской области запись акта о рождении №295 от 29.11.1927 г. Запись составлена Гавриловским сельсоветом Спасского уезда рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переведенцев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переведенцева Галина Федоровна

Смерть
05.08.1969
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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