Желуткова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1672 по 1675
Отец ребёнка: Желутков Артемий
Рождение ребёнка
С 1682 по 1688
Сын: Желутков Анисим Артемьевич
Отец ребёнка: Желутков Артемий
Рождение ребёнка
Вычислено 1694
Сын: Желутков Михей Артемьевич
Отец ребёнка: Желутков Артемий
Рождение ребёнка
Вычислено 1701
Сын: Желутков Никита Артемьевич
Отец ребёнка: Желутков Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Желутков Артемий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно