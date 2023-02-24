Желуткова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желуткова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1672 по 1675

Сын: Желутков Исак Артемьевич

Отец ребёнка: Желутков Артемий

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1682 по 1688

Сын: Желутков Анисим Артемьевич

Отец ребёнка: Желутков Артемий

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1694

Сын: Желутков Михей Артемьевич

Отец ребёнка: Желутков Артемий

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1701

Сын: Желутков Никита Артемьевич

Отец ребёнка: Желутков Артемий

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желутков Артемий

Место жительства
Неизвестно
Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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