Бебелина Людмила Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1966
Сын: Бебелин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бебелин Владимир Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Бебелин Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно