Бебелина Людмила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелина Людмила Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1966

Сын: Бебелин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бебелин Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Бебелин Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Владимир Федорович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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