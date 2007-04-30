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Холомьёв Василий

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Место рождения

Ельнинский р-н, Смоленская обл

Дата рождения

29.04.1957

Дата смерти

30.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Ельнинский р-н, Смоленская обл
Рождение ребёнка
09.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холомьёва Лина Николаевна

г. Анива, Сахалин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холомьёва Лина Николаевна

Смоленск
Смерть
30.04.2007
Петрозаводск, р-ка Карелия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
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