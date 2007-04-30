Холомьёв Василий
Место рожденияЕльнинский р-н, Смоленская обл
Дата рождения29.04.1957
Дата смерти30.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Ельнинский р-н, Смоленская обл
Рождение ребёнка
09.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холомьёва Лина Николаевна
г. Анива, Сахалин
Бракосочетание
Неизвестно
Смоленск
Смерть
30.04.2007
Петрозаводск, р-ка Карелия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно