Кривошеев Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1929
Дата смерти20.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929
Отец: Аринин Фёдор Яковлевич
Мать: Аринина Агафья Яковлевна
Бракосочетание
1955
Жена: Кривошеева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1957
Рождение ребёнка
1963
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Рождение ребёнка
09.11.1966
Смерть
20.07.2005