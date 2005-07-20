Кривошеев Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеев Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1929

Дата смерти

20.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929

Отец: Аринин Фёдор Яковлевич

Мать: Аринина Агафья Яковлевна

Бракосочетание
1955

Жена: Кривошеева Анна Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошеева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошеева Анна Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошеева Анна Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
20.07.2005
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