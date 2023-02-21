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Пэн (Pain) Жанна (Jeanne)

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Место рождения

Мессе, Озне, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Пэн Николя

Мать: Менар Бенедетта

Мессе, Озне, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
09.02.1694

Муж: Буйон Клод

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
17.01.1706

Сын: Буйон Дени

Отец ребёнка: Буйон Клод

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно
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