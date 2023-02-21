Пэн (Pain) Жанна (Jeanne)
Место рожденияМессе, Озне, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Пэн Николя
Мать: Менар Бенедетта
Мессе, Озне, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Бракосочетание
09.02.1694
Муж: Буйон Клод
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
17.01.1706
Сын: Буйон Дени
Отец ребёнка: Буйон Клод
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
Неизвестно