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Курзин Василий Петрович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Курзин Петр Васильевич

Мать: Курзина Клавдия Даниловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзина Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
08.08.1876

Сын: Курзин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Наталья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Курзин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Курзина Наталья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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