Курзин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Курзин Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курзина Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
выделка заячьих шкур
Рождение ребёнка
08.08.1876
Мать ребёнка: Курзина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Курзина Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно