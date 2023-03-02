Схоменко Федор Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Схоменко Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Меланья Осипова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Меланья Осипова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Меланья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Осипова
Смерть
1840