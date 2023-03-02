Схоменко Федор Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко Федор Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Схоменко Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Схоменко Игнат Федоров

Мать ребёнка: Меланья Осипова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Схоменко Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Меланья Осипова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Меланья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Осипова

Смерть
1840
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