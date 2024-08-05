Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Филлиповна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Пётр Никифорович
Мать ребёнка: Агафья Филлиповна
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Агафья Филлиповна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Матвей Никифорович
Мать ребёнка: Агафья Филлиповна
Смерть
Неизвестно