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Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Филлиповна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Агафья Филлиповна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Осип (Иосиф) Никифорович

Мать ребёнка: Агафья Филлиповна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Матвей Никифорович

Мать ребёнка: Агафья Филлиповна

Смерть
Неизвестно

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