Живолуп Николай Власович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Живолуп Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно