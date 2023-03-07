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Живолуп Николай Власович

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Место рождения

Курманы, Сумська область

Дата рождения

1929

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Курманы, Сумська область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Живолуп Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
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