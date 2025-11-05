Просин Сергей
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Просина (Дубенскова) НатальяНеизвестно г.р.
Дети
Просин АлександрНеизвестно г.р.
Просин АлексейНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просин Алексей
Мать ребёнка: Просина (Дубенскова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просин Александр
Мать ребёнка: Просина (Дубенскова) Наталья