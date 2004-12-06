Николаев Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1934
Дата смерти06.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1957
Дочь: Николаева Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Николаева Майя Ильинична
Рождение ребёнка
14.07.1963
Сын: Николаев Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Николаева Майя Ильинична
Смерть
06.12.2004