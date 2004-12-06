Николаев Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1934

Дата смерти

06.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1957

Дочь: Николаева Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Николаева Майя Ильинична

Рождение ребёнка
14.07.1963

Сын: Николаев Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Николаева Майя Ильинична

Смерть
06.12.2004
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