Тихомиров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихомиров Константин (ок. 1820 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Введенского на Ляму Мышкинского уезда. О жене его данных нет. Дети: Алексей, дьякон. Дмитрий, псаломщик1 .... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тихомиров Алексей Константинов

Мать ребёнка: неизвестно

Тихомиров Алексей Константинович (1847 — 1926) Родился в семье дьячка села Введенского на Ляму Мышкинского уезда Константина Тихомирова. В 1863 году окончил Угличское духовное училище и в том же году,... Показать все
Смерть
Неизвестно

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