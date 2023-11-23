Тихомиров Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Тихомиров Константин (ок. 1820 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Введенского на Ляму Мышкинского уезда. О жене его данных нет. Дети: Алексей, дьякон. Дмитрий, псаломщик1 .... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Дмитрий Константинов
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тихомиров Алексей Константинов
Мать ребёнка: неизвестно
Тихомиров Алексей Константинович (1847 — 1926) Родился в семье дьячка села Введенского на Ляму Мышкинского уезда Константина Тихомирова. В 1863 году окончил Угличское духовное училище и в том же году,... Показать все
Смерть
Неизвестно