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Никонова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

03.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Говричев Иван

Мать: Говричева Фёкла

Рождение ребёнка
23.12.1922

Дочь: Гомзякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Никонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.03.1924

Дочь: Никонова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван Дмитриевич

Ижеславль, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.09.1927

Сын: Никонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Иван Дмитриевич

Смерть
03.09.1967
Москва, город федерального значения Москва
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