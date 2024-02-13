Никонова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти03.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Говричев Иван
Мать: Говричева Фёкла
Рождение ребёнка
23.12.1922
Дочь: Гомзякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Никонов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.03.1924
Дочь: Никонова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван Дмитриевич
Ижеславль, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.09.1927
Отец ребёнка: Никонов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1967
Москва, город федерального значения Москва