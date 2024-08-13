Побежимова (Побежимова) Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Побежимов Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Побежимов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Побежимова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Побежимов Алексей Яковлевич