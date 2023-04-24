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Архипов Данило Матвеевич

Место рождения

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Архипов Матвей Петрович

Мать: Архипова Мавра Ивановна

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Архипова Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Архипова Ирина Даниловна

Мать ребёнка: Архипова Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Евдокия Степановна

Смерть
1848
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