Архипов Данило Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Архипов Матвей Петрович
Мать: Архипова Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Архипова Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Архипова Ирина Даниловна
Мать ребёнка: Архипова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848