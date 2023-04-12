Васильев Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Васильева Чиркова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Васильева Чиркова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Васильева Чиркова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева Чиркова Галина Ивановна