Васильев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Алексей Андреевич

Мать: Васильева Августина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Васильева Чиркова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Васильева Чиркова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Васильева Чиркова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Васильева Чиркова Галина Ивановна

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