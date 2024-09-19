Соловьев Алексей Викторович
Место рожденияд.Путино, Верещагинский район, Пермская область
Дата рождения12.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.2002
Сын: Соловьев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Соловьева (Мальгина) Евгения Вадимовна
Рождение ребёнка
16.03.2009
Дочь: Соловьева Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьева (Мальгина) Евгения Вадимовна