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Соловьев Алексей Викторович

Место рождения

д.Путино, Верещагинский район, Пермская область

Дата рождения

12.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Мальгина) Евгения Вадимовна

Рождение ребёнка
03.04.2002

Сын: Соловьев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Соловьева (Мальгина) Евгения Вадимовна

Рождение ребёнка
16.03.2009

Дочь: Соловьева Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьева (Мальгина) Евгения Вадимовна

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