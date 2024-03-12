Анна Арташесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Арташесовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симонян Арташес

Мать: Симонян Варвара Макаровна

Рождение ребёнка
27.08.1953

Дочь: Сочиева Таиса Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величко Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Тер Карапетов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тер Карапетов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Тер Карапетов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тер Карапетов Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Тер Карапетов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тер Карапетов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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