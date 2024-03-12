Анна Арташесовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симонян Арташес
Рождение ребёнка
27.08.1953
Дочь: Сочиева Таиса Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величко Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Тер Карапетов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тер Карапетов Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Тер Карапетов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тер Карапетов Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Тер Карапетов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тер Карапетов Сергей
Смерть
Неизвестно