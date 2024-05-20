Яковлев Прокофий Яковлевич 1698 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Прокофий Яковлевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1698 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1732 ст.

Сын: Яковлев Павел Прокофьевич

Мать ребёнка: Иванова Стефанида Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Яковлев Савва Прокофьевич

Мать ребёнка: Иванова Стефанида Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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