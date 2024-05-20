Яковлев Прокофий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1698 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732 ст.
Сын: Яковлев Павел Прокофьевич
Мать ребёнка: Иванова Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1740 ст.
Сын: Яковлев Савва Прокофьевич
Мать ребёнка: Иванова Стефанида Ивановна
Смерть
Неизвестно