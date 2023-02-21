Исмагилов Амина (Amina)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1846
Сын: Исмагилов Махди Мухаммад-Вали-улы
Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы
Рождение ребёнка
08.08.1849
Рождение ребёнка
13.04.1852
Сын: Исмагилов (ismagilov) Ахмадшах Мухаммад-Вали-улы
Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы
с.Исланово Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно