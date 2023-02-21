Исмагилов Амина (Amina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилов Амина (Amina)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1846

Сын: Исмагилов Махди Мухаммад-Вали-улы

Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы

Рождение ребёнка
08.08.1849

Сын: Исмагилов Мухаммад-Шах Мухаммад-Вали-улы

Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы

Рождение ребёнка
13.04.1852

Сын: Исмагилов (ismagilov) Ахмадшах Мухаммад-Вали-улы

Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы

с.Исланово Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Мухамад-Шах (Muhamad-Shach)

Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Махди (Mahdi)

Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмагилов (ismagilov) Мухамад-Шах (Muhamad-Shach)

Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмагилов (ismagilov) Махди (Mahdi)

Отец ребёнка: Исмагилов Мухаммад-Вали Мухаммад-Рахим-улы

Смерть
Неизвестно
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