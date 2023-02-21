Прокофьев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1861 ст.
Сын: Прокофьев Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Овчинникова Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Прокофьев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Потапова Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Прокофьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1880