Прокофьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1880

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1861 ст.

Сын: Прокофьев Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Овчинникова Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Прокофьев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Потапова Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Прокофьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1880
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