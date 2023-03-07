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Гребенщиков Николай Варфоломеевич

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Место рождения

Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

03.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
29.09.1979

Жена: Гребенщикова Людмила Николаевна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
08.09.1980

Сын: Гребенщиков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Гребенщикова Людмила Николаевна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.1993

Дочь: Гребенщикова Елена

Мать ребёнка: Гребенщикова Людмила Николаевна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
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