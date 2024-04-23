Матвеева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева Агафья

Матвеева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федорова Марья

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.04.1865 ст.

Дочь: Федорова Мавра

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Федоров Кирилл

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Федорова Елена

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Федорова Дарья

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.02.1873 ст.

Сын: Федоров Василий

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.06.1874 ст.

Дочь: Федорова Агрипина

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Федоров Виссарион

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.06.1879 ст.

Дочь: Федорова Марфа

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1880 ст.

Дочь: Федорова Евгения

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Федоров Михаил

Отец ребёнка: Михайлов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Федор

Смерть
Неизвестно
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