Матвеева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федорова Марья
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
25.04.1865 ст.
Дочь: Федорова Мавра
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Федоров Кирилл
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Федорова Елена
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Федорова Дарья
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
23.02.1873 ст.
Сын: Федоров Василий
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
05.06.1874 ст.
Дочь: Федорова Агрипина
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Федоров Виссарион
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
05.06.1879 ст.
Дочь: Федорова Марфа
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
12.12.1880 ст.
Дочь: Федорова Евгения
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Федоров Михаил
Отец ребёнка: Михайлов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Федор
Смерть
Неизвестно