Зарубин Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1886
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886
Отец: Зарубин Степан Михайлович
Мать: Меланья Ильинична
Рождение ребёнка
20.01.1908
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1913
Дочь: Анисья Алексеевна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
1918
Сын: Зарубин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
19.07.1923
Сын: Зарубин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
30.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Николаевна