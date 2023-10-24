Зарубин Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубин Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886

Отец: Зарубин Степан Михайлович

Мать: Меланья Ильинична

Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Зарубин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1913

Дочь: Анисья Алексеевна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
1918

Сын: Зарубин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Зарубин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
30.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Николаевна

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