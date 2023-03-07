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Котов Александр Васильевич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Котов Василий Иванович

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Котов Игнатий Александрович

Мать ребёнка: Котова Елена Иларионовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Котова Елена Иларионовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Сын: Котов Борис Александрович

Мать ребёнка: Котова Елена Иларионовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Сын: Котов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Котова Елена Иларионовна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Елена Иларионовна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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