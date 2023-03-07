Котов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Котов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Котов Игнатий Александрович
Мать ребёнка: Котова Елена Иларионовна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Котова Елена Иларионовна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Котов Борис Александрович
Мать ребёнка: Котова Елена Иларионовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Котов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Котова Елена Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Елена Иларионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно