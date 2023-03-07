Ющенко Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
08.04.1968
Мать ребёнка: Ющенко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко Валерий Викторович
Мать ребёнка: Ющенко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ющенко Людмила
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно