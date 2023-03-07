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Ющенко Виктор Алексеевич

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Ющенко Алексей Тихонович

Мать: Ющенко Михалина Полина Яновна Ивановна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
08.04.1968

Сын: Ющенко Андрей Викторович

Мать ребёнка: Ющенко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Валерий Викторович

Мать ребёнка: Ющенко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ющенко Людмила

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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