Сентемов Ефим Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемов Ефим Терентьев

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Место рождения

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Сентемов Терентий Никифоров

Мать: Сентемова Анна Федорова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сентемов Григорий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Марья Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Прасковья Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Дарья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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