Сентемов Ефим Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Марья Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Ирина Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Прасковья Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сентемова Дарья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762