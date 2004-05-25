Гурин Аркадий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурин Аркадий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2004

Отец: не указан

Мать: Гурина Ирина Геннадьевна

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