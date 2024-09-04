Лагутина (Садакова) Елизавета Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутина (Садакова) Елизавета Емельянова

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Место рождения

Счастливцевы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

23.09.1920

Дата смерти

01.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1920

Отец: Садаков Емельян Иванович

Мать: Садакова Анастасия Михайловна

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Место регистрации Троицкая церковь. 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
02.02.1946

Муж: Лагутин Владимир Владимирович

Исполнилось Владимиру 33г. Елизавете 25л.
Смерть
01.09.1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петродворец. Ленинград. Больница /37. Мед освидетельствование. Гипертоническая болезнь.

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