Лагутина (Садакова) Елизавета Емельянова
Место рождения
Дата рождения23.09.1920
Дата смерти01.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1920
Место регистрации Троицкая церковь. 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
02.02.1946
Исполнилось Владимиру 33г. Елизавете 25л.
Смерть
01.09.1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петродворец. Ленинград. Больница /37. Мед освидетельствование. Гипертоническая болезнь.