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Солотов Илья Николаевич

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Место рождения

Бессоновка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессоновка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
по нек. документам с. Тепловка, в том же р-н.
Призыв на военную службу
12.07.1941
Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Наименование воекномата - Саратовская обл., Ново-Бурасский р-н, Ново-Бурасский РВК Воинское звание - мл. командир (ком. ст д. стр.)
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
Смерть
Неизвестно
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