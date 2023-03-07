Солотов Илья Николаевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
по нек. документам с. Тепловка, в том же р-н.
Призыв на военную службу
12.07.1941
Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Наименование воекномата - Саратовская обл., Ново-Бурасский р-н, Ново-Бурасский РВК Воинское звание - мл. командир (ком. ст д. стр.)
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
Смерть
Неизвестно