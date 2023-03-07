Филиппова (Юшкова) Елизавета Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Юшкова) Елизавета Игоревна

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Место рождения

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.01.2008

Муж: Филиппов Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
02.08.2010

Дочь: Филиппова Алина Вячеславовна

Отец ребёнка: Филиппов Вячеслав Владимирович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.07.2013

Сын: Филиппов Глеб Вячеславович

Отец ребёнка: Филиппов Вячеслав Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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