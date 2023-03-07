Филиппова (Юшкова) Елизавета Игоревна
Место рождения
Дата рождения10.06.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.2008
Рождение ребёнка
02.08.2010
Дочь: Филиппова Алина Вячеславовна
Отец ребёнка: Филиппов Вячеслав Владимирович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.07.2013
Сын: Филиппов Глеб Вячеславович
Отец ребёнка: Филиппов Вячеслав Владимирович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния