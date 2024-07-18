Агапия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Офимья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Далмат Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Смерть
После 1864