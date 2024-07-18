Агапия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1827 и 1828 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Офимья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Далмат Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Смерть
После 1864

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