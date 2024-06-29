Жакитова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Жакитов Нугман
Мать: Жакитова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жекенова Столярова Роза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
С 17.06.1971
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2015