Жакитова Мария 1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жакитова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Жакитов Нугман

Мать: Жакитова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жекенова Столярова Роза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
С 17.06.1971

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2015

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