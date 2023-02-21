Адамович Яков (Куба) Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Адамович Елена Сулеймановна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Адамович Елена Сулеймановна
Бракосочетание
2013
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
2013