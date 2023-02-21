Адамович Яков (Куба) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамович Яков (Куба) Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адамович Елена Сулеймановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адамович Елена Сулеймановна

Бракосочетание
2013

Жена: Адамович Елена Сулеймановна

Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
2013
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