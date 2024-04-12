Матвеева Авдотья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева Авдотья Кузьминична

Матвеева Авдотья Кузьминична

Место рождения

Большое Аксаково, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1923

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1843

Муж: Матвеев Илья Матвеевич

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матвеева Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Матвеев Илья Матвеевич

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Матвеев Никита Ильич

Отец ребёнка: Матвеев Илья Матвеевич

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матвеева Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Матвеев Илья Матвеевич

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Матвеев Иван Ильич

Отец ребёнка: Матвеев Илья Матвеевич

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Аксаково, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close