Матвеева Авдотья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матвеева Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Матвеев Илья Матвеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Матвеев Никита Ильич
Отец ребёнка: Матвеев Илья Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матвеева Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Матвеев Илья Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Матвеев Иван Ильич
Отец ребёнка: Матвеев Илья Матвеевич
Рождение
1923