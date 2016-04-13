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Усиков Григорий Максимович

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Место рождения

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.02.1926

Дата смерти

13.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1926

Отец: Усиков Максим Ильич

Мать: Усикова Любовь Матвеевна

Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1933 по 1942
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усикова Августа Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усикова Августа Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усикова Августа Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усикова Августа Николаевна

Смерть
13.04.2016
Пермь, Пермский, Пермский край
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