Усиков Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения16.02.1926
Дата смерти13.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1926
Отец: Усиков Максим Ильич
Мать: Усикова Любовь Матвеевна
Место жительства
С 1933 по 1942
Рождение ребёнка
14.06.1959
Рождение ребёнка
28.10.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2016
Пермь, Пермский, Пермский край